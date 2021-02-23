Визначилися всі учасники чоловічого Євробаскету-2022

Завершилася кваліфікаційна кампанія чемпіонату Європи 2022 року з баскетболу серед чоловічих національних команд.

Визначилися усі 24 учасники фінального турніру, що пройде 1-18 вересня наступного року, передає Укрінформ.

Групові етапи Євробаскету відбудуться в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Фінал зіграють в Берліні.

Через кваліфікацію путівки на чемпіонат Європи вибороли Україна, Ізраїль, Іспанія, Польща, Естонія, Росія, Бельгія, Литва, Хорватія, Нідерланди, Туреччина, Сербія, Фінляндія, Словенія, Угорщина, Франція, Велика Британія, Боснія і Герцеговина, Греція, Болгарія.

Фото: fiba.basketbal.