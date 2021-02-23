НБА: «Вашингтон» Леня обіграв в овертаймі «Лейкерс»

НБА: «Вашингтон» Леня обіграв в овертаймі «Лейкерс»

Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня на виїзді здобув вольову перемогу, обігравши в овертаймі «Лейкерс» (127:124), передає Укрінформ.

Лень за 4 хвилини на майданчику результативними діями не відзначився.

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Результати поєдинків ігрового дня:

«Х'юстон Рокетс» - «Чикаго Буллз» - 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)

«Даллас Маверікс» - «Мемфіс Гріззліс» - 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Маямі Хіт» - 94:108 (21:23, 33:22, 23:34 17:29)

«Фінікс Санс» -« Портленд Трейл Блейзерс» - 132:100 (32:26, ​​31:28, 37:17, 32:29)

«Юта Джаз» - «Шарлотт Хорнетс» - 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Вашингтон Візардс» - 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, ОТ - 9:12).

Фото: AP.

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