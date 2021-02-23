НБА: «Вашингтон» Леня обіграв в овертаймі «Лейкерс»
«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня на виїзді здобув вольову перемогу, обігравши в овертаймі «Лейкерс» (127:124), передає Укрінформ.
Лень за 4 хвилини на майданчику результативними діями не відзначився.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Х'юстон Рокетс» - «Чикаго Буллз» - 100:120 (24:29, 24:25, 26:46, 26:20)
«Даллас Маверікс» - «Мемфіс Гріззліс» - 102:92 (26:13, 28:23, 27:26, 21:30)
«Оклахома-Сіті Тандер» - «Маямі Хіт» - 94:108 (21:23, 33:22, 23:34 17:29)
«Фінікс Санс» -« Портленд Трейл Блейзерс» - 132:100 (32:26, 31:28, 37:17, 32:29)
«Юта Джаз» - «Шарлотт Хорнетс» - 132:110 (35:35, 29:32, 27:23, 41:20)
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Вашингтон Візардс» - 124:127 OT (33:23, 30:26, 23:31, 29:35, ОТ - 9:12).
Фото: AP.