«Олімпік» поступився «Дніпру-1» у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
Матч «Олімпік» - «Дніпро-1» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 0:2, передає Укрінформ.
Захисник «Олімпіка» Драме Ісс'яр став автором автоголу на 50-й хвилині зустрічі, подвоїв перевагу дніпрян Сергій Булеца (88).
Результати решти матчів туру:
«Маріуполь» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1
гол: Шахаб Захеді (34-та хвилина);
«Олександрія» - «Минай» - 3:0
голи: Валерій Лучкевич (40), Валерій Бондаренко (52), Роман Вантух (57);
«Львів» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2
голи: Павло Оріховський (33, 74, з пенальті);
«Інгулець» (Петрове) - «Ворскла» (Полтава) - 2:2
голи: Младен Бартулович (22, з пенальті), Ніка Січинава (62) - Руслан Степанюк (49), Владислав Кулач (75, з пенальті);
«Шахтар» (Донецьк) - «Рух» (Львів) - 2:0
голи: Тете (9), Майкон (60);
«Десна» (Чернігів) - «Динамо» (Київ) - 1:1
голи: Філіп Будківський (53) - Віктор Циганков (90+2, з пенальті).
Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 24 (15), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (14), «Маріуполь» - 16 (15), «Дніпро -1» - 14 (15), «Інгулець» - 12 (15), «Львів» - 12 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).
Фото: upl.ua.