Комітет етики і чесної гри розслідуватиме скандальні висловлювання в 15-му турі УПЛ

Покарання можуть отримати президент «Інгульця» Олександр Поворознюк і воротар «Руху» Олександр Бандура.

Комітет етики і чесної гри УАФ перевірить висловлювання президента «Інгульця» Олександра Поворознюка і воротаря «Руху» Олександра Бандури щодо можливих порушень Кодексу етики і чесної гри, повідомляє сайт УАФ.

Президент «Інгульця» після матчу 15-го туру УПЛ проти «Ворскли» розкритикував роботу глави Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та заявив, що більшість клубів УПЛ платять суддям за ті чи інші послуги.

Воротар «Руху» Бандура був вилучений в кінці матчу 15-го туру УПЛ проти «Шахтаря» за грубий фол на захиснику «Гірників» Віктору Корнієнку. Після того, як голкіпер побачив перед собою червону картку, він образив суддю Миколу Балакіна.

Як повідомляв Укрінформ, «Інгулець» посідає 10-е місце в УПЛ. «Рух» перебуває на передостанній, 13-й сходинці турнірної таблиці.

Фото: сайт ФК "Шахтар"