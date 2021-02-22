УЄФА не надасть «Динамо» квитків для реалізації на матч у Брюгге

Київський футбольний клуб «Динамо» не отримає від УЄФА квитки на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти «Брюгге» у Бельгії для реалізації серед своїх уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба киян, передає Укрінформ.

"Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, що зважаючи на постійні обмеження на подорожі та з метою прийняття обґрунтованої та відповідальної політики щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із COVID-19, гостьовим командам не надаватимуться квитки для реалізації серед своїх уболівальників на матчі футбольних змагань УЄФА до подальшого повідомлення", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, поєдинок "Брюгге" - "Динамо" відбудеться у четвер, 25 лютого, на стадіоні "Ян Брейдел" міста Брюгге. Початок - о 22.00 за київський часом.

Перша зустріч суперників у Києві завершилася з рахунком 1:1.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.