Миколаївські рапіристки здобули «золото» чемпіонату України

Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк здобула золото на всеукраїнських змаганнях найсильніших, що проходили в Києві. На другому місці - її землячка Катерина Ченцова.

Про це повідомили у Національній федерації фехтування України, передає Укрінформ.

«У перший день турніру, коли опонентки фехтували між собою виключно в групах, Полозюк зупинилась на першій сходинці кваліфікації. На наступному етапі спортсменка в турі прямого вибування дійшла до фіналу, де перемогла свою землячку, ще одну представницю Миколаєва Катерину Ченцову (15:7)», - йдеться у повідомленні.

За підсумками турніру Ченцова посіла друге місце. У перший день вона була третьою, та згодом зуміла піднятись на другу сходинку п’єдесталу.

Бронзу змагань виборола 16-річна киянка Крістіна Петрова.