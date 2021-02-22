Баскетбол: визначився склад України на гру відбору Євро проти Угорщини
Підопічні Айнарса Багатскіса протистоятимуть команді Угорщини, повідомляє пресслужба ФБУ.
Непередодні гри тренерський штаб команди визначився із 12-ма гравцями, які братимуть участь в матче.
Склад збірної України:
захисники - Віталій Зотов ("Хімік"), Олександр Мішула ("Київ-Баскет"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей"), Джером Рендл ("Бетіс", Іспанія);
форварди - Богдан Близнюк ("Київ-Баскет"), Андрій Войналович ("Хімік"), В’ячеслав Бобров ("Дніпро"), Володимир Герун ("Унікаха", Іспанія), В’ячеслав Петров ("Прометей"), Сергій Павлов ("Київ-Баскет");
центровий - Дмитро Скапінцев ("Черкаські Мавпи").
Становище у відбірковій групі F: Словенія - 10 очок (після 6-ти ігор), Угорщина - 9 (5), Україна - 8 (5), Австрія - 6 (6).
Гра Угорщина - Україна розпочнеться на паркеті київського Палацу спорту о 19.00.
Фінальна стадія чемпіонату Європи з баскетболу запланована на вересень 2022 року. Турнір прийматимуть Німеччина, Грузія, Чехія та Італія.
Фото: fbu.ua.