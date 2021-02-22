Стаховський програв на старті відбору турніру ATP у Франції
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський (№192 ATP) не зміг пройти кваліфікацію турніру ATP Open Sud de France у Монпельє (Франція).
У першому колі відбору киянин поступився 146-й "ракетці" світу Бернабе Сапаті Міральєсу з Іспанії - 1:6, 0:6, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 58 хвилин.
Стаховський реалізував один брейкпоінт із чотирьох, а іспанець - сім з одинадцяти.
Турнір ATP Tour 250 у Монпельє, призовий фонд якого становить 323 тис 970 дол, триватиме до 28 лютого.
Фото: instagram.com/eva.matan.