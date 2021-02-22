Українець Манафов подолав кваліфікацію на турнірі ATP у Казахстані

Український тенісист Владислав Манафов виступить в основній сітці турніру ATP Challenger Tour У Нур-Султана (Казахстан) Із призовим фондрм 104 тис 160 дол.

На старті відбіркового етапу Владислав обіграв Сергія Фоміна з Узбекистану - 6:1, 7:6 (7:5), а у фіналі кваліфікації оформив перемогу над Олександром Нєдовєсовим (Казахстан) - 6:3, 3:6, 6:3, повідомляє BTU.

27-річний киянин уперше з 2019 року зіграє в основі "челленджера" в одиночній сітці.

У Нур-Султані Манафов також виступить у парному розряді.

Фото: ftu.org.