НБА: «Детройт» з Михайлюком поступився «Орландо»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Аутсайдер Східної конференції «Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв 22-й з 30-ти матчів в сезоні, поступившись на виїзді «Орландо Меджик» (96:105), передає Укрінформ.

Михайлюк за 15 хвилин на паркеті набрав 6 очок, зробив 2 підбирання та 1 перехоплення.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Бостон Селтікс» 120:115 OT (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12: 7)

«Клівленд Кавальєрс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 101:117 (28:31, 23:31, 24:24, 26:31)

«Нью-Йорк Нікс» - «Міннесота Тімбервулвз» - 103:99 (30:18, 31:32, 26:21, 16:28)

«Орландо Меджик» - «Детройт Пістонс» - 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20)

«Торонто Репторс« - «Філадельфія Сіксерс» - 110:103 (28:24, 24:31, 31:29, 27:19)

«Атланта Хокс» - «Денвер Наггетс» - 123:115 (27:33, 37:23, 29:20, 30:39)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Бруклін Нетс» - 108:112 (30:28, 21:30 28:31, 29:23)

«Мілуокі Бакс» - «Сакраменто Кінгз» - 128:115 (28:25, 42:31, 29:26, 29:33).

Фото: НБА.