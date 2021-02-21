«Динамо» відігралося у «Десни» і продовжує лідирувати у чемпіонаті України з футболу

Футболісти київського «Динамо» зіграли внічию з чернігівською «Десною» у матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

У матчі на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського «Десна» і «Динамо» обмінялися голами нападника чернігівців Філіпа Будківського, який відзнвчився на 53-й хвилині, та півзахисника «біло-синіх» Віктора Циганкова (90+2, з пенальті), передає Укрінформ.

На 87-й хвилині за другу жовту картку поле залишив форвард «Десни» Денис Безбородько.

«Динамо» продовжує очолювати турнірну таблицю національної першості.

15-й тур завершиться у понеділок, 22 лютого, зустріччю донецького «Олімпіка» та «Дніпра-1».

Результати інших матчів туру:

«Маріуполь» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1

гол: Шахаб Захеді (34-та хвилина);

«Олександрія» - «Минай» - 3:0

голи: Валерій Лучкевич (40), Валерій Бондаренко (52), Роман Вантух (57);

«Львів» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2

голи: Павло Оріховський (33, 74, з пенальті);

«Інгулець» (Петрове) - «Ворскла» (Полтава) - 2:2

голи: Младен Бартулович (22, з пенальті), Ніка Січинава (62) - Руслан Степанюк (49), Владислав Кулач (75, з пенальті);

«Шахтар» (Донецьк) - «Рух» (Львів) - 2:0

голи: Тете (9), Майкон (60).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 24 (15), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (15), «Інгулець» - 12 (15), «Львів» - 12 (14), «Дніпро -1» - 11 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).

Фото: upl.ua.