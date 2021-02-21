Прима завершив чемпіонат світу з біатлону 21-м у мас-старті

У словенському місті Поклюка завершився 55-й чемпіонат світу з біатлону.

Останній комплект медалей світової першості розіграли учасники чоловічої гонки з масовим стартом на 15 км з чотирма вогневими рубежами, передає Укрінформ.

Єдиний представник України у гонці Артем Прима з п'ятьма колами штрафу поступився переможцю норвежцю Стурлі Легрейду (1 промах) 2 хвилини 42,6 секунди, посівши у підсумку 21-е місце, повідомляє Укрінформ.

«Срібло» здобув норвежець Йоганнес Дале, «бронза» дісталася Кантену Фійону Має з Франції.

Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.

Біатлонний сезон продовжить 4 березня черговий етап Кубка світу в Нове Место (Чехія).

На фото: Артем Прима (biathlon.com.ua).