НБА: «Вашингтон» Леня завдав поразки «Портленду»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня на виїзді здобув вольову перемогу над «Портлендом» (118:111), передає Укрінформ.

Лень за 5 хвилин на майданчику результативними діями не відзначився.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Шарлотт Хорнетс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 102:100 (24:15, 21:32 24:22, 33:31)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Маямі Хіт» - 94:96 (23:36 29:23, 25:22, 17:15)

«Мемфіс Гріззліс» - «Фінікс Санс» - 97:128 (15:28 19:37, 30:31, 33:32)

«Чикаго Буллз» - «Сакраменто Кінгз» - 122:114 (28:21, 40:37, 27:25, 27:31)

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Вашингтон Візардс» - 111:118 (43:31, 12:30, 37:28, 19:29).

Фото: НБА.