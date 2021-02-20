Шевчук може очолити «Чорноморець»

Екс-тренер «Олімпіка» взяв час на роздуми.

Колишній головний тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук може очолити першоліговий «Чорноморець», стверджує Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.

Представники одеського клубу зробили Шевчуку пропозицію очолити команду. В'ячеслав взяв час на роздуми.

На цьому тижні «Чорноморець» покинув Сергій Ковалець. Причиною такого рішення тренера називають заборгованості із зарплати в кілька місяців. Виконуючим обов'язки головного тренера став Олексій Антонов.

Нагадаємо, «Чорноморець» займає третє місце в Першій лізі. Одесити відновлять чемпіонат домашнім матчем з «Авангардом» 5 березня.

Фото: Getty Images.