Шевчук може очолити «Чорноморець»
Укрінформ
Екс-тренер «Олімпіка» взяв час на роздуми.
Колишній головний тренер «Олімпіка» В'ячеслав Шевчук може очолити першоліговий «Чорноморець», стверджує Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.
Представники одеського клубу зробили Шевчуку пропозицію очолити команду. В'ячеслав взяв час на роздуми.
На цьому тижні «Чорноморець» покинув Сергій Ковалець. Причиною такого рішення тренера називають заборгованості із зарплати в кілька місяців. Виконуючим обов'язки головного тренера став Олексій Антонов.
Нагадаємо, «Чорноморець» займає третє місце в Першій лізі. Одесити відновлять чемпіонат домашнім матчем з «Авангардом» 5 березня.
Фото: Getty Images.