«Атлетико» перервав безпрограшну серію в Прімері, програвши «Леванте»

Футболісти мадридського «Атлетико» зазнали поразки від валенсійського «Леванте» в матчі 24-го туру іспанської Прімери.

Зустріч, яка пройшла на «Ванда Метрополітан» в Мадриді, завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей, передає Укрінформ.

Перемогу «Леванте» принесли голи Хосе Моралеса (30-а хвилина) і Хорхе де Фрутоса (90+5).

«Атлетико" не зумів продовжити свою безпрограшну серію, яка зупинилася на позначці в 11 матчів. Команда з Мадрида з 55 очками лідирує в турнірній таблиці Прімери. «Леванте» з 31 очком йде восьмим.