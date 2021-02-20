«Баварія» програла «Айнтрахту», але залишилась лідером Бундесліги

Клуб з Мюнхена випереджає «РБ Лейпциг» в турнірній таблиці на 5 очок.

В центральному матчі 22-го туру чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» програла на чужому полі «Айнтрахту» (Франкфурт-на-Майні) 1:2, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі господарі забили два м’ячі – відзначились Камада і Юнес. Після перерви Левандовські один м’яч відіграв. 1:2 – «Баварія» зазнала третьої поразки в сезоні.

Топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 49 (22), 2.«РБ Лейпциг» - 44 (21), 3.«Вольфсбург» - 42 (22), 4.«Айнтрахт» – 42 (22).

«РБ Лейпциг» може скоротити відставання від лідера, якщо обіграє 21 лютого «Герту».

Фото: www.kicker.de