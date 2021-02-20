ЧС з біатлону: Україна фінішувала п'ятою у чоловічій естафеті

Біатлоністи збірної України посіли у суботу п'яте місце в естафетній гонці (4х7,5 км) на чемпіонату світу з біатлону у Поклюці (Словенія).

Команда у складі Богдана Цимбала, Дмитра Підручного, Артема Прими та Антона Дудченка мала 1 хвилину 12,7 секунди секунди відставання і використала 4 додаткові патрони на вогневих рубежах, передає Укрінформ.

"Золото" упевнено виграли норвежці (Стурла Гольм Лагрід, Тар'єй Бьо, Йоганнес Бьо, Ветле Шостад Крістіансен), які показали час 1 годину 12 хвилин 27,4 секунди (8 додаткових патронів).

"Срібло" в активі Швеції(+33,1; 7), "бронза" - у команди СБР (+50,9; 5).

Загалом на старт вийшли 27 збірних.

Як повідомляв Укрінформ, жіноча команда України була сьогодні третьою в естафеті 4х6 км.

Завершиться чемпіонат світу з біатлону у Словенії у неділю, 21 лютого, гонками з масовим стартом.

Фото: Getty Images.