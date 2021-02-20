«Зоря» перемогла «Маріуполь» у стартовій грі 15 туру УПЛ

Футболісти луганської «Зорі» обіграли «Маріуполь» (1:0) у стартовому матчі 15-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Переможний м'яч на «Славутич-Арені» у Запоріжжі забив Шахаб Захеді (34-та хвилина), передає Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться «Олександрія» та закарпатський «Минай» (початок о 17.00; транслюватиме телеканал «Футбол 2»), «Львів» та ковалівський «Колос» (19.30; «Футбол 2»).

На неділю, 21 лютого, заплановані поєдинки «Інгульця» (Петрове) з полтавською «Ворсклою» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» зі львівським «Рухом» (17.00; «Футбол 1»), чернігівської «Десни» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

15-й тур завершиться у понеділок, 22 лютого, зустріччю донецького «Олімпіка» та «Дніпра-1» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (19.00; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 21 (14), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (15), «Львів» - 12 (13), «Дніпро -1» - 11 (14), «Інгулець» - 11 (14), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (13).

Фото: zarya-lugansk.com.