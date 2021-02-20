Осака вдруге виграла Australian Open

Японська тенісистка Наомі Осака стала переможницею турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії-2021.

У фінальному матчі посіяна на турнірі під третім номером Осака перемогла американку Дженніфер Бреді (22) - 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.

23-річна Осака виграла другий в кар'єрі Australian Open. У 2019 році Наомі завоювала титул в Мельбурні, обігравши Петру Квітову з Чехії.

На шляху до чергового трофею Осака обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову, француженку Каролін Гарсію, Онс Жабер з Тунісу, іспанку Гарбіньє Мугурусу, Сє Шувей з Китайського Тайбея, американок Серену Вільямс і Дженніфер Бреді.

Фото: Getty Images.