Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні в Поклюці - дві класичні естафети

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія) продовжать у суботу, 20 лютого, класичні естафетні гонки.

Збірну України у жіночій естафеті (4х6 км) о 12.45 за київським часом представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Підгрушна, передає Укрінформ.

У чоловічій естафетній гонці (4х7,5 км) у складі «синьо-жовтих» виступлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко, передає Укрінформ.

Старт чоловічої естафети запланований на 16.00.

Чемпіонат світу з біатлону у Словенії завершиться у неділю, 21 лютого, гонками з масовим стартом.