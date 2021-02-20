НБА: «Детройт» з Михайлюком поступився «Мемфісу»

У північноамериканській Національній баскетбольніц асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв на виїзді «Мемфіс Гріззліс» (95: 109), передає Укрінформ.

Михайлюк за 14 хвилин на паркеті набрав 5 очок, зробив 3 підбирання та 1 перехоплення.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Клівленд Кавальєрс» - «Денвер Наггетс» - 103:120 (23:33 27:36, 30:26, 23:25)

«Орландо Меджік» - «Голден Стейт Ворріорс» - 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26)

«Бостон Селтікс» - «Атланта Хокс» - 121:109 (33:22, 33:19, 32:32 23:36)

«Філадельфія Сіксерс» - «Чикаго Буллз» - 112:105 (32:30, 26:23, 27:26, 27:26)

«Мемфіс Гріззліс» - «Детройт Пістонс» - 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22)

«Мілуокі Бакс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 98:85 (16:20, 30:22, 32:20, 20:23)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Фінікс Санс» - 114:132 (34:33, 32:26, ​​36:32, 12:41)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Торонто Репторс» - 81:86 (15:28 20:17, 29:13, 17:28)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Юта Джаз» - 116:112 (31:23, 26:26, 22:26 37:37).

Фото: НБА.