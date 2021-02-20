НБА: «Детройт» з Михайлюком поступився «Мемфісу»
«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв на виїзді «Мемфіс Гріззліс» (95: 109), передає Укрінформ.
Михайлюк за 14 хвилин на паркеті набрав 5 очок, зробив 3 підбирання та 1 перехоплення.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Клівленд Кавальєрс» - «Денвер Наггетс» - 103:120 (23:33 27:36, 30:26, 23:25)
«Орландо Меджік» - «Голден Стейт Ворріорс» - 124:120 (37:34, 27:17, 29:43, 31:26)
«Бостон Селтікс» - «Атланта Хокс» - 121:109 (33:22, 33:19, 32:32 23:36)
«Філадельфія Сіксерс» - «Чикаго Буллз» - 112:105 (32:30, 26:23, 27:26, 27:26)
«Мемфіс Гріззліс» - «Детройт Пістонс» - 109:95 (35:17, 18:26, 31:30, 25:22)
«Мілуокі Бакс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 98:85 (16:20, 30:22, 32:20, 20:23)
«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Фінікс Санс» - 114:132 (34:33, 32:26, 36:32, 12:41)
«Міннесота Тімбервулвз» - «Торонто Репторс» - 81:86 (15:28 20:17, 29:13, 17:28)
«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Юта Джаз» - 116:112 (31:23, 26:26, 22:26 37:37).
Фото: НБА.