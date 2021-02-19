ГК «Донбас» мінімально поступився в першому матчі 1/8 Європейського кубка

Зустріч-відповідь відбудеться завтра.

У першому матчі 1/8 фіналу Європейського кубка гандбольний клуб «Донбас» поступився ГК «Мінаур-Бая-Маре» з Румунії з рахунком 23:24 повідомляє Укрінформ.

Українська команда програла перший тайм з рахунком 10:13, а другу половину виграла, але все ж не змогла наздогнати румунських гандболістів.

Відзначимо, що обидві гри 1/8 фіналу проходять в Румунії. Зустріч-відповідь відбудеться вже завтра і стартує о 19:30. На стадії 1/16 фіналу «Донбас» пройшов турецький «Антальяспор» через неявку суперника.

Нагадаємо, в українській Суперлізі «Донбас» вийшов у Фінал чотирьох, куди серед інших потрапили «Мотор», «Одеса» та «Академія Гандболу».

Фото: gc-donbass.com.ua.