Трубін потрапив до символічної збірної найдорожчих тінейджерів

Найдорожчий гравець збірної - Ансуї Фаті.

19-річний воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін включений в символічну збірну найдорожчих тінейджерів від Transfermarkt, повідомляє Укрінформ.

Голкіпера оцінюють в 7 млн ​​євро.

Також до неї увійшли: Неко Вільямс («Ліверпуль», 10 млн євро), Вільям Саліба («Ніцца», 17), Бенуа Бадіашіле («Монако», 25), Раян Аіт-Нурі («Вулверхемптон», 20), Едуардо Камавінга («Ренн», 60), Мейсон Грінвуд («МЮ», 50), Флоріан Віртц («Байєр», 45), Педрі («Барселона», 50), Ансу Фаті («Барселона», 80) і Фабіу Сілва («Вулверхемптон», 25).

Сумарна вартість складу - 389 млн євро.

Нагадаємо, «Шахтар» в гостях обіграв «Маккабі» 2:0 в першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи.

Фото: shakhtar.com.