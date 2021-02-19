Трубін потрапив до символічної збірної найдорожчих тінейджерів
Укрінформ
Найдорожчий гравець збірної - Ансуї Фаті.
19-річний воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін включений в символічну збірну найдорожчих тінейджерів від Transfermarkt, повідомляє Укрінформ.
Голкіпера оцінюють в 7 млн євро.
Також до неї увійшли: Неко Вільямс («Ліверпуль», 10 млн євро), Вільям Саліба («Ніцца», 17), Бенуа Бадіашіле («Монако», 25), Раян Аіт-Нурі («Вулверхемптон», 20), Едуардо Камавінга («Ренн», 60), Мейсон Грінвуд («МЮ», 50), Флоріан Віртц («Байєр», 45), Педрі («Барселона», 50), Ансу Фаті («Барселона», 80) і Фабіу Сілва («Вулверхемптон», 25).
Сумарна вартість складу - 389 млн євро.
Нагадаємо, «Шахтар» в гостях обіграв «Маккабі» 2:0 в першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи.
Фото: shakhtar.com.