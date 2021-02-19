На Волині організували футбольне свято для особливих дітей

У спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулося спортивне свято для особливих дітей.

Ініціатором заходу виступив Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation у партнерстві з ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» і Волинським національним університетом імені Лесі Українки, повідомили Укрінформу в пресслужбі благодійного фонду.

«Для дітей з інвалідністю – це не професійні заняття футболом, це більше відпочинок. Спортивні заняття в ігровій формі позитивно впливають на стан їхнього здоров’я, тож і головна наша ціль – соціалізація дітей через спорт. І ми бачимо дуже хороший результат», – зазначила президентка «Parimatch Foundation» Катерина Білоруська.

За її словами, це постійна програма благодійного фонду і Луцьк став четвертим містом, що приєдналося до неї. У Луцьку Parimatch Foundation планує започаткувати флорбол і залучити більше дітей.

Найочікуванішим гостем для малечі став ексгравець збірної України та володар Кубка УЄФА, корінний лучанин Артем Федецький. На початку заходу він зізнався, що хвилюється більше, ніж перед відповідальними футбольними матчами.

«В першу чергу, хочу подякувати організаторам, що запросили, адже це дуже важлива подія. Добре, що є люди, які дійсно підтримують, допомагають таким діткам. Їх потрібно розуміти, адже вони не такі, як всі. Тренерський диплом у мене є, але тут потрібен інший специфічний підхід! Усе, що залежало від мене, можливе і неможливе, я спробував сьогодні реалізувати», – сказав спортсмен.

Артем Федецький із задоволенням стояв на воротах та брав участь у різноманітних іграх та розвагах. Найбільше малеча раділа, коли вдавалося обіграти відомого спортсмена, тож той, у свою чергу, на надто старався піймати м’ячі.

Завершальним акордом спортивного свята стали приємні сюрпризи – солодкі та корисні подарунки від організаторів. І – спільне фото на добру згадку.

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«Чим відрізняється гуманне суспільство від варварського? У гуманному є рівне ставлення до всіх груп населення, у тому числі й до людей, які мають інвалідність. Для університету дуже важливо створення інформаційного середовища, де можуть займатися і навчанням, і спортом різні групи наших студентів та дітей. Ми працюємо над тим, щоб в кожному корпусі було інклюзивне середовище, щоб студенти і діти, які мають особливі потреби, могли вільно здобувати освіту. І надалі будемо підтримувати подібні ініціативи. Бо ми живемо в гуманному суспільстві», - прокоментував «особивий футбол» ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

Зазначається, що спортивне дійство пройшло в рамках Всеукраїнської комплексної програми фонду «Так, я можу». Вона спрямована на те, щоб заохочувати дітей займатися спортом та створювати для цього всі необхідні умови, щоб спорт був для всіх однаково доступним.

Нині у рамках проєкту на території України діє 6 таких інклюзивних груп, до кінця року планується відкрити ще чотири. У Луцьку група з футболу працює уже 4 місяці під керівництвом тренерки Катерини Севіщевої. Тут займається до 30 діток. Спортивні заняття проходять раз на тиждень.

Фото: Ольга Конончук