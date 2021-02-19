Чемпіонат світу з біатлону: назвали естафетні четвірки України

За жіночу збірну в Поклюці бігтимуть Меркушина, Джима, Блашко і Підгрушна.

Стали відомі склади жіночої і чоловічої збірних України на естафетні гонки чемпіонату світу з біатлону в словенській Поклюці, передає suspilne.media.

У жіночій естафеті на першому етапі побіжить Анастасія Меркушина, після чого виступлять Юлія Джима і Дар’я Блашко, а фінішуватиме Олена Підгрушна.

У чоловіків стартує Богдан Цимбал, на другому і третьому етапах бігтимуть Дмитро Підручний та Артем Прима, а фінішувати доведеться Антону Дудченку.

Естафета у жінок стартує 20 лютого о 12:45, а чоловіча гонка розпочнеться о 16:00.