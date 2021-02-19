Бруну Фернандеш - найкращий футболіст тижня Ліги Європи
Укрінформ
Португальського футбольного хавбека англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша визнали найкращим гравцем за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ.
Бруну Фернандеш зробив дубль у переможному матчі проти іспанської команди "Реал Сосьєдад" (4:0).
На звання кращого гравця тижня в Лізі Європи також претендували Мунас Даббур ("Гоффенгайм", Німеччина), Бруно Петкович ("Динамо", Загреб, Хорватія) та Гарет Бейл ("Тоттенгем", Англія).
Фото: uelpotw.uefa.com.