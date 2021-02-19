Бруну Фернандеш - найкращий футболіст тижня Ліги Європи

Бруну Фернандеш - найкращий футболіст тижня Ліги Європи

Укрінформ
Португальського футбольного хавбека англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша визнали найкращим гравцем за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ. 

Бруну Фернандеш зробив дубль у переможному матчі проти іспанської команди "Реал Сосьєдад" (4:0).

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На звання кращого гравця тижня в Лізі Європи також претендували Мунас Даббур ("Гоффенгайм", Німеччина), Бруно Петкович ("Динамо", Загреб, Хорватія) та Гарет Бейл ("Тоттенгем", Англія).

Фото: uelpotw.uefa.com.

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