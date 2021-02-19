Мбаппе став гравцем тижня Ліги чемпіонів УЄФА

Футбольного форварда французького клубу "ПСЖ" Кіліана Мбаппе визнали найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій, передає Укрінформ.

У вівторок нападник збірної Франції зробив хет-трик у гостьовому матчі "ПСЖ" з іспанською "Барселоною". Рахунок матчу 4:1 на користь французів. Кіліан забивав на 32-й, 65-й та 85-й хвилинах.

У суперечці за звання кращого гравця тижня Мбаппе випередив Ерлінга Голанда з німецького клубу "Боруссія" (Дортмунд), Мохамеда Салаха з англійского "Ліверпуля" та Сержіу Олівейру з португальського "Порту".

Фото: eurosport.com.