Прогноз на матч «Десна» - «Динамо»

Центральним матчем 15-го туру УПЛ стане зустріч «Десни» і «Динамо».

Останнім часом чернігівська команда стала одним з найскладніших суперників для киян. У минулому році «Десна» і «Динамо» грали три рази, і сіверяни два рази відстояли нічию і ще один раз виграли. Зараз аналітики Parimatch оцінюють шанси киян на перемогу в 56% (20% у «Десни» і 24% на нічию), але навіть якщо динамівці і виграють цього разу, легкої прогулянки у них не буде.

На хід гри явно вплинуть погодні умови і стан газону. До того ж обидві команди лише почали грати офіційні матчі і форма футболістів ще далека від оптимальної. Всі ці фактори роблять результат поєдинку непередбачуваним. Стабільності від гравців зараз чекати складно.

«Динамо» напередодні провело перший матч плей-офф в Лізі Європи. Кияни приймали вдома «Брюгге», змогли забити у другому таймі (Буяльський), але практично відразу ж пропустили і в підсумку задовольнилися нічиєю. Перед цим підопічні Мірчі Луческу в чемпіонаті України зустрічалися з «Олімпіком» та здобули вольову перемогу 3:1.

Варто відзначити, що після непростої гри з «Брюгге» у «Динамо» було два дні перепочинку, тоді як «Десна», поступившись на виїзді «Зорі» в минулому турі (1:2), спокійно готувалася до прийому киян. Це також може зіграти на руку господарям поля.

У «Динамо» зараз досить складний графік. «Десна» знову спробує зачепитися за очки і відбере у команди Луческу багато сил, а попереду киян чекає матч-відповідь з «Брюгге» вже в четвер. Розслаблятися не можна ні в єврокубках, ні в чемпіонаті України, де «Шахтар» готовий наздогнати динамівців.

Варто було б очікувати, що «Динамо» спробує діяти обережно, щоб спокійно взяти три очки. Втім, «Десна», швидше за все, віддасть перевагу швидкому темпу. Команда в цьому сезоні знову бореться за бронзові медалі і в рідних стінах зробить все, щоб відібрати очки у киян. Експерти Parimatch, до речі, дають 51% на те, що ми побачимо більше двох голів.