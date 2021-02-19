Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Непередбачуване мерсісайдське дербі, важкі очки для «Лестера» і «Тоттенгема».

В чемпіонаті Англії продовжується боротьба за місця в Лізі чемпіонів. Ніхто не бажає поступатися і здобувати очки стає дедалі важче. Кому вдасться здобути позитивний результат у найближчому турі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ліверпуль» - «Евертон»: команди заб’ють менше 3 голів. Коефіцієнт 1.8

Мерсісайдське дербі – це завжди подія в чемпіонаті Англії. Обидві команди прагнуть повернутися в топ-4 і не бажають втрачати очок. Крім того, «Ліверпулю» саме час зупинити свою серію поразок.

Команда Юргена Клоппа програла в АПЛ три матчі поспіль. Такого з нею не траплялось з листопада 2014-го року. Після поразки в попередньому турі від «Лестера» (1:3) «Ліверпуль» вилетів з топ-4 та посідає 6-е місце. Відставання від лідера «Ман Сіті» - 16 очок. А до «Челсі», який на 4-му місці, лише 2 очки. Загалом у «Ліверпуля» цього сезону в АПЛ вже 6 поразок. Востаннє «Червоні» стільки програвали в чемпіонаті в сезоні-2016/17. Щоправда, тоді 6 поразок було вже за підсумками усіх 38 турів.

На своєму полі «Ліверпуль» програв 3 матчі поспіль. А перемогти вдома команда Клоппа не може вже 5 поєдинків. Востаннє «Червоні» перемагали вдома ще у грудні 2020-го, коли обіграли «Тоттенгем» (2:1). Перед дербі «Ліверпуль» підняв собі настрій в ЛЧ. Команда виграла в Будапешті перший матч 1/8 фіналу у «РБ Лейпциг» (2:0).

Команда Карло Анчелотті теж не може виграти в чемпіонаті вже 3 матчі поспіль. В останньому поєдинку вона вдома програла «Ман Сіті» (1:3) і залишилась на 7-му місці в турнірній таблиці АПЛ. «Евертон» відстає від топ-4 на 5 очок, але має матч в запасі.

«Евертон» зазнав трьох домашніх поразок поспіль в АПЛ вперше з лютого-березня 2016 року. При цьому Анчелотті востаннє програвав три домашні матчі поспіль в чемпіонаті в жовтні-листопаді 2006 року, коли очолював «Мілан».

«Ліверпуль» - «Евертон». Прогноз

Побачимо жорстку і моментами нудну боротьбу за очки. Якщо «Ліверпуль» дійсно пройшов точку падіння, то має мінімально виграти за рахунок класу і форми Мане.

Прогноз на матч «Астон Вілла» - «Лестер»: господарі не програють. Коефіцієнт 1.5

Матч головних сенсацій сезону. «Лестер» досі є повноцінним учасником чемпіонської гонки. А команда з Бірмінгема замість боротьби за виживання не припиняє спроб закріпитися в зоні єврокубків.

«Астон Вілла» в минулому турі розійшлася миром (0:0) з «Брайтоном» та лише в 4-й раз цього сезону АПЛ не зуміла забити. Водночас команда Діна Сміта зіграла 12-й сухий матч в чемпіонаті (більше ігор на нуль лише у «Ман Сіті» - 14).

«Астон Вілла» посідає 8-й рядок у турнірній таблиці, але за втраченими очками йде на рівні «Челсі» і «Вест Гема» (по 42 бали), які займають 4-е і 5-е місце в чемпіонаті. На «Вілла Парк» в 5 останніх матчах АПЛ команда Сміта програла лише один раз (3 перемоги, 1 нічия), не пропустивши при цьому в 4 поєдинках.

В останніх 3-х турах команда Брендана Роджерса пропустила лише один гол, обігравши «Фулгем» (2:0) і «Ліверпуль» (3:1), і зігравши внічию з «Вулвергемптоном» (0:0). Ця серія дозволила набрати 46 очок і наздогнати МЮ, який посідає 2-е місце та за рахунок кращої різниці голів поки випереджає «Лестер».

В 11 останніх матчах чемпіонату «Лестер» програв лише один раз (6 перемог, 4 нічиї). При цьому краще команда грає в гостях, де набрала 59% своїх очок в цьому сезоні АПЛ. На виїзді у «Лестера» серія з 7 матчів без поразок (4 перемоги, 3 нічиї).

Перед візитом на «Вілла Парк» команда Роджерса зіграла в Празі перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти місцевої «Славії». Гра завершилась без голів – 0:0.

«Астон Вілла» - «Лестер». Прогноз

Господарі матимуть перевагу в боротьбі зі знекровленим «Лестером» і награють мінімум на нічию. Гості розраховуватимуть на гольовий хист Варді, втім для перемоги його не вистачить.

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Прогноз на матч «Вест Гем» - «Тоттенгем»: господарі заб’ють більше 1 голу. Коефіцієнт 1.6

Команда Девіда Мойєса спробує продовжити позитивну динаміку і зазіхнути на топ-4. У Жозе Моурінью все менше підстав для оптимізму і бравади. Його «Шпорам» необхідно зупиняти падіння.

У команди Мойєса в активі вже 42 очки і вона ділить 4-5-е місце з земляками з «Челсі», яким поступається лише за різницею голів. У минулому сезоні у «Молотобійців» за весь чемпіонат було 39 балів. Цей сезон для «Вест Гема» вже буде найкращим за останні 10 років.

В 10 останніх матчах чемпіонату «Вест Гем» програв лише один раз (6 перемог, 3 нічиї). Єдиної поразки команда Мойєса зазнала вдома від «Ліверпуля» (1:3). У 6-х попередніх домашніх матчах АПЛ лондонці виграли тричі (2 нічиї, 1 поразка).

В минулому турі Моурінью без шансів програв «Ман Сіті» (0:3). Це перша поразка з великим рахунком в чемпіонаті для «Тоттенгема» за часів португальця. Востаннє подібне трапилось з лондонцями в жовтні 2019 року, коли команду тренував Маурісіо Почеттіно.

У лондонців в 5 останніх матчах АПЛ лише 1 перемога і 4 програші. Така серія призвела до того, що команда випала з топ-4, опустившись на 9 позицію в турнірній таблиці. Відставання від зони ЛЧ збільшилося до 6 очок. Щоправда, у «Тоттенгема» є одна гра в запасі.

В останніх турах «Шпори» невдало грають в гостях. В 7 попередніх виїзних матчах в АПЛ команда Моурінью здобула лише одну перемогу (3 нічиї, 3 поразки). Перед грою з «Вест Гемом» «Аристократи» провели перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти австрійського «Вольфсбергера» і впевнено виграли 4:1.

«Вест Гем» - «Тоттенгем». Прогноз

Суперники бадьоро почнуть, обміняються голами, а потім закриються і розпишуть нічию. У «Шпор» сьогодні немає фізичних і моральних сил дотиснути «Вест Гем».