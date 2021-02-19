Луїш Каштру: «Шахтарю» вдалося перервати переможну серію «Маккабі»
Наставник українського клубу, зокрема, зазначив, що практично усесь матч його підопічні контролювали гру, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".
"Практично увесь матч був під нашим контролем. Якщо не помиляюся, у нас було 70 з гаком відсотків володіння м'ячем до перерви. Ми абсолютно не давали "Маккабі" нагод виходити на наші ворота. Так, у них було кілька кутових, але на цьому, за великим рахунком, їхня атакуюча гра й завершилася. У нас же була величезна кількість відмінних моментів. Наші вінгери займали правильні зони між лініями оборони та півзахисту суперника, крайні захисники приблизно в цих же зонах відповідали за флангові атаки. Степаненко чудово виконував функції опорного півзахисника, а Жуніор відтягував якомога глибше лінію оборони "Маккабі", що відкривало нам ще більше зон. У другому таймі зон стало ще більше, суперник забезпечував нас великим простором, тому гра була швидшою... Не варто забувати, що ми зустрічалися з командою, яка не програвала 10 матчів поспіль, чудово проявляє себе у своєму чемпіонаті. "Шахтарю" вдалося перервати цю серію "Маккабі", - заяявив Луїш Каштру.
Як повідомлялося, матч-відповідь суперників прийме 25 лютого НСК "Олімпійський" у Києві.
Фото: shakhtar.com.