Луїш Каштру: «Шахтарю» вдалося перервати переможну серію «Маккабі»

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" Луїш Каштру поділився думкою про перемогу у Тель-Авіві над "Маккабі" (2:0) у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи.

Наставник українського клубу, зокрема, зазначив, що практично усесь матч його підопічні контролювали гру, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Практично увесь матч був під нашим контролем. Якщо не помиляюся, у нас було 70 з гаком відсотків володіння м'ячем до перерви. Ми абсолютно не давали "Маккабі" нагод виходити на наші ворота. Так, у них було кілька кутових, але на цьому, за великим рахунком, їхня атакуюча гра й завершилася. У нас же була величезна кількість відмінних моментів. Наші вінгери займали правильні зони між лініями оборони та півзахисту суперника, крайні захисники приблизно в цих же зонах відповідали за флангові атаки. Степаненко чудово виконував функції опорного півзахисника, а Жуніор відтягував якомога глибше лінію оборони "Маккабі", що відкривало нам ще більше зон. У другому таймі зон стало ще більше, суперник забезпечував нас великим простором, тому гра була швидшою... Не варто забувати, що ми зустрічалися з командою, яка не програвала 10 матчів поспіль, чудово проявляє себе у своєму чемпіонаті. "Шахтарю" вдалося перервати цю серію "Маккабі", - заяявив Луїш Каштру.

Як повідомлялося, матч-відповідь суперників прийме 25 лютого НСК "Олімпійський" у Києві.

Фото: shakhtar.com.