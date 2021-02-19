Стали відомі місця та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Українська асоціація футболу визначила місця проведення та час початку поєдинків 1/4 фіналу розіграшу Кубка України 2020/2021 років.

Три зустрічі з чотирьох відбудуться 3 березня, повідомляє пресслужба УАФ. "Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка). Київ. НСК "Олімпійський". Початок о 17.00. "Дніпро-1" - "Олександрія". Дніпро. Стадіон "Дніпро-Арена". 19.00. "Агробізнес" (Волочиськ) - "Шахтар" (Донецьк). Київ. Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. 19.00. Читайте також: ФК «Олександрія» проведе домашній матч з «Минаєм" без глядачів Час початку матчу "Верес" (Рівне) - "Зоря" (Луганськ) визначать пізніше. Фото: upl.ua.