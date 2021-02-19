Стали відомі місця та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу
Укрінформ
Українська асоціація футболу визначила місця проведення та час початку поєдинків 1/4 фіналу розіграшу Кубка України 2020/2021 років.
Три зустрічі з чотирьох відбудуться 3 березня, повідомляє пресслужба УАФ.
"Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка). Київ. НСК "Олімпійський". Початок о 17.00.
"Дніпро-1" - "Олександрія". Дніпро. Стадіон "Дніпро-Арена". 19.00.
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Шахтар" (Донецьк). Київ. Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. 19.00.
Час початку матчу "Верес" (Рівне) - "Зоря" (Луганськ) визначать пізніше.
Фото: upl.ua.