ФК «Олександрія» проведе домашній матч з «Минаєм" без глядачів

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Олександрія" наступний поєдинок чемпіонату країни проти закарпатського "Миная" проведе 20 дютого без глядачів на трибунах домашнього стадіону "Ніка".

Про це у п'ятницю повідомляє пресслужба "Олександрії", передає Укрінформ.

"Процес підготовки інфраструктури культурно-спортивного комплексу "Ніка" через тривалі морози та снігопади потребує більше часу та уваги з боку відповідних фахівців. Ми відповідально ставимося до безпеки та піклуємося про комфорт, тому прийняли рішення провести найближчий домашній поєдинок (20.02.2021) без глядачів. Будемо раді бачити глядачів на трибунах "Ніки" 13 березня на домашньому матчі чемпіонату проти донецького "Олімпіка", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Прем'єр-ліга підтвердила, що матчі 15-го туру української першості проводитимуться з глядачами.

Фото: fco.com.ua.