Де дивитися матчі 15 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 20 лютого, поєдинком в Запоріжжі.

У стартовому матчі туру «Маріуполь» на запорізькій «Славутич-Арені» зустрінеться з луганською «Зорею» (гру о 14.00 покаже телеканал «Футбол 2»), передає Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться «Олександрія» та закарпатський «Минай» (17.00; «Футбол 2»), «Львів» та ковалівський «Колос» (19.30; «Футбол 2»).

На неділю, 21 лютого, заплановані поєдинки «Інгульця» (Петрове) з полтавською «Ворсклою» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» зі львівським «Рухом» (17.00; «Футбол 1»), чернігівської «Десни» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

15-й тур завершиться у понеділок, 22 лютого, зустріччю донецького «Олімпіка» і «Дніпра-1» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського (19.00; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 33 очки (після 14-ти ігор), «Шахтар» - 30 (14), «Десна» - 23 (14), «Зоря» - 23 (13), «Ворскла» - 21 (14), «Олександрія» - 19 (14), «Колос» - 19 (14), «Олімпік» - 17 (13), «Маріуполь» - 16 (14), «Львів» - 12 (13), «Дніпро -1» - 11 (14), «Інгулець» - 11 (14), «Рух» - 10 (14), «Минай» - 10 (13).