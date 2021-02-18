Білодід виграла «срібло» на турнірі в Тель-Авіві
Укрінформ
У фіналі українка програла француженці Буклі.
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла срібну медаль на турнірі серії Grand Slam в Тель-Авіві, передає Укрінформ.
У фінальній сутичці у ваговій категорії до 48 кг українка програла Ширін Буклі з Франції. В овертаймі Білодід пропустила атаку суперниці, яку судді оцінили балом іппон.
У фінал Білодід пробилася завдяки перемозі балом іппон у Катарини Кошти з Португалії. Сутичку українка виграла в додатковий час.
Як повідомляв Укрінформ, у січні 20-річна Білодід взяла «бронзу» на турнірі Masters в Досі. Там вона також перемогла Кошту.