Білодід виграла «срібло» на турнірі в Тель-Авіві

У фіналі українка програла француженці Буклі.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла срібну медаль на турнірі серії Grand Slam в Тель-Авіві, передає Укрінформ.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 48 кг українка програла Ширін Буклі з Франції. В овертаймі Білодід пропустила атаку суперниці, яку судді оцінили балом іппон.

У фінал Білодід пробилася завдяки перемозі балом іппон у Катарини Кошти з Португалії. Сутичку українка виграла в додатковий час.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 20-річна Білодід взяла «бронзу» на турнірі Masters в Досі. Там вона також перемогла Кошту.