У Києві пройшла асамблея Спортивної студентської спілки України

У столиці України у четвер завершила роботу генеральна асамблея Спортивної студентської спілки України.

Засідання проходила у стінах Національного університету з фізичного виховання та спорту, повідомляє пресслужба організаціі на сторінці у Facebook.

У заході взяли участь перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Іван Крулько,, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, президент Європейської асоціації студентського спорту Адам Рочек, профільний заступник міністра освіти і науки України Артур Селецький та інші.

Учасники генеральної асамблеї підвели підсумки роботи у 2020 році та приділили увагу обговоренню соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України", розвитку е-спорту в закладах вищої освіти, проведенню всеукраїнських спортивних та спортивно-масових заходів серед студентів, участі у всесвітніх спортивних міжнародних заходах у 2021 році тощо.

Фото: facebook.com/sportstudspil.