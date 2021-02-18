«Маккабі» - «Шахтар». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА-2020/21 між чемпіонами Ізраїлю та України - футболістами «Маккабі» з Тель-Авіва та донецького «Шахтаря».

«Маккабі» (Тель-Авів) - «Шахтар» (Донецьк)

0:0

18 лютого 2021 року. Тель-Авів. «Блумфілд». Початок о 22.00. Температура +12С.

Ласкаво просимо до другого за розміром і значенням міста Ізраїлю (після Єрусалима) Тель-Авіва на перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться місцевий «Маккабі» та донецький «Шахтар».

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Стартові склади:

«Маккабі» - .

Головний тренер - Патрік ван Леувен (Голландія).

«Шахтар» - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Франсуа Летесьє (Франція).

«Шахтар» вперше зіграє в єврокубках з клубом з Ізраїлю.

«Маккабі» з українських команд перетинався лише з київським «Динамо» і не здобув в чотирьох матчах жодної перемоги. На груповому етапі Ліги Європи-2011/12 були дві нічиїх (1:1 вдома, 3:3 в гостях), а через чотири роки в квартеті основної сітки Ліги чемпіонів УЄФА ізраїльтяни зазнали двох поразок (0:2 вдома, 0:1 в гостях).

Матч у відповідь відбудеться 25 лютого на НСК «Олімпійський» у Києві.