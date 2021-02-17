«Севілья» програла дортмундській «Боруссії» у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА пройшли чергові поєдинки 1/8 фіналу.

Футболісти іспанської «Севільї» на домашній арені «Рамон Санчес Пісхуан» поступилися німецькій «Боруссії» з Дортмунда - 2:3, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Сусо, який відзначився на 7 -й хвилині, Люк де Йонг (84) - у складі господарів; Махмуд Дауд (19), та Ерлінг Холанд (27, 43) - у гостей.

В іншому протистоянні ігрового дня поргугальський «Порту» здобув перемогу над італійським «Ювентусом» - 2:1.

Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Нагадаємо, днем раніше іспанська «Барселона» програла французькому «Парі Сен-Жермен» (1:4), а німецький «РБ Лейпциг» поступився англійському «Ліверпулю» (0:2).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.

Фото: twitter.com/BVB.