Тренер «Брюгге» Де Міл: наші гравці добре готові до «Динамо»

Командою керуватиме наставник молодіжної команди.

Тренер «Брюгге» U-23 Рік Де Міл, який керуватиме основною командою чорно-синіх в майбутньому матчі проти «Динамо», поділився очікуваннями від поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляється на офіційному сайті «Динамо», передає Укрінформ.

«Перебуваю в постійному контакті з нашим тренером Філіпом Клеманом. Сподіваюся, завтра нам вдасться домогтися позитивного результату. Теорії було приділено багато уваги, тому, думаю, що наші гравці добре готові до матчу з «Динамо». Сьогодні і завтра ми проведемо ще тренування, але всі, хто приїхав до Києва, готові вийти на поле», - сказав Де Міл.

Тренерський штаб «Брюгге» на чолі з Філіпом Клеманом не полетіли до Києва через позитивні тести на COVID-19. Також в Бельгії залишилися захисники Стефано Денвсіл і Матей Мітровіч, віце-капітан команди Ханс Ванакен. У заявку чорно-синіх увійшли 22 футболісти.

«Брюгге» зіграє проти «Динамо» на НСК «Олімпійський» 18 лютого. Поєдинок плей-офф Ліги Європи зможуть відвідати вболівальники.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Брюгге» розпочнеться о 17:00, а не о 19:55, як планувалося раніше, через сильні морози в столиці України.