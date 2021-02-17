На матч «Динамо» - «Брюгге» пускатимуть глядачів

Квитки продаватимуть лише онлайн, каси не працюватимуть.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Брюгге» відбудеться з глядачами. Найближчим часом почнеться продаж квитків на зустріч, повідомляє Tribuna.com.

За інформацією ЗМІ, квитки можна буде купити лише онлайн. Каси працювати не будуть.

Раніше повідомлялося, що з 18 лютого в жовтій зоні карантину вболівальники зможуть відвідувати спортивні заходи. Але не більше, ніж 50% глядачів від загальної місткості стадіонів або інших об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, матч «Динамо» - «Брюгге» зіграють 18 лютого, на НСК «Олімпійський». Початок гри перенесли з 19:55 на 17:00 через сильні морози в столиці України.

Матч-відповідь у Бельгії відбудеться 25 лютого, початок - о 22:00.