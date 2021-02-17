Ціціпас відігрався з 0:2 за сетами у матчі з Надалем на Australian Open

22-річний грецький тенісист Стефанос Ціціпас переміг досвідченого іспанця Рафаеля Надаля в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Результат поєдинку - 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. Тенісисти провели на корті 4 години 8 хвилин, передає Укрінформ.

Грек відсвяткував свою другу перемогу у матчах з Надалем. Вигравши третій сет, Ціціпас перервав рекордну серію іспанця, який виграв 35 сетів поспіль на мейджорах (з "Ролан Гаррос" -2020).

Додамо, до матчу з Ціціпасом 34-річний Надаль за свою кар'єру лише двічі програвав у матчах, в яких вів 2:0 за сетами - Роджеру Федереру у фіналі Майамі-2005 та Фабіо Фоньїні на US Open-2015.

У півфіналі Australian Open -2021 Ціціпас зіграє проти Даніїла Медведєва з Росії.

На фото: Стефанос Ціціпас/atptour.co.