37-річний ексзахисник "Динамо" Михалик вирішив відновити кар'єру

Відомий український футбольний захісник Тарас Михалик на другу частину сезону Першої ліги вирішив заявитися за луцьку "Волинь", що виступає у Першій лізі національної першості.

Останнім клубом 37-річного гравця був "Вотранс" з Луцька, який грає в аматорському чемпіонаті. До цього Михалик виступав за"Волинь" з 2019-го по 2020 роки, повідомляє Sportarena.

У лютому нинішнього року Михалик також увійшов до тренерського штабу "Волині-2", де допомагатиме Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.

Тарас Михалик відомий за виступами за київське "Динамо" і збірної України. Він також грав за київський ЦСКА, ужгородське "Закарпаття" та московський "Локомотив".

Фото: fcvolyn.net.