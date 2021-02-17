37-річний ексзахисник

37-річний ексзахисник "Динамо" Михалик вирішив відновити кар'єру

Укрінформ
Відомий український футбольний захісник Тарас Михалик на другу частину сезону Першої ліги вирішив заявитися за луцьку "Волинь", що виступає у Першій лізі національної першості.

Останнім клубом 37-річного гравця був "Вотранс" з Луцька, який грає в аматорському чемпіонаті. До цього Михалик виступав за"Волинь" з 2019-го по 2020 роки, повідомляє Sportarena

У лютому нинішнього року Михалик також увійшов до тренерського штабу "Волині-2", де допомагатиме Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.

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Тарас Михалик відомий за виступами за київське "Динамо" і збірної України. Він також грав за київський ЦСКА, ужгородське "Закарпаття" та московський "Локомотив".

Фото: fcvolyn.net.

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