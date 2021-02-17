18 лютого шанувальники тенісу повернуться на трибуни Australian Open

У четвер, 18 лютого, уболівальники знову зможуть відвідувати матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У штаті Вікторія закінчується п'ятиденний карантин, повідомляє пресслужба Australian Open на сторінці у Twitter.

На матчі у четвер зможуть потрапити майже 7,5 тисячі уболівальників під час кожної сесії (50 відсотків від загальної кількості місць).

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18 лютого у Мельбурні в одиночному розряді пройдуть два жіночих півфінали (Наомі Осака - Серена Вільямс та Кароліна Мухова - Дженніфер Брейді), а також один чоловічий півфінал (Новак Джокович - Аслан Карацев).

Починаючи із суботи, 13 лютого, Відкритий чемпіонат Австралії-2021 проходить без глядачів через коронавірусний локдаун у Мельбурні.

Фото: twitter.com/australianopen.