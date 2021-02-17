Перша «ракетка» світу програла у чвертьфіналі Australian Open

Лідер світового рейтингу австралійка Ешлі Барті не змогла пробитися до півфіналу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який проходить у Мельбурні.

У поєдинку 1/4 фіналу Барті програла посіяній під 25-м номером Кароліні Муховій з Чехії - 6:1, 3:6, 2:6, передає Укрінформ. За вихід у фінал змагань Мухова зустрінеться з 22-м номером «посіву» американкою Дженніфер Брейді, яка здобула вольову перемогу над своєю співвітчизницею Джесікою Пегулою - 4:6, 6:2, 6:1. В іншому півфіналі 3-тя «ракетка» турніру японка Наомі Осака зійдеться з американкою Сереною Вільямс (10). Читайте також: Світоліна побила рекорд Медведєва за перемогами на Grand Slam Нагадаємо, українка Еліна Світоліна поступилася Пегулі в четвертому колі змагань. Australian Open-2021 триватиме до 21 лютого. Фото: Getty Images.