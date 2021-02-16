ЧС із біатлону: назвали склад України на чоловічу індивідуальну гонку

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра озвучив склад команди на чоловічу індивідуальну гонку.

За словами словацького фахівця, заради підготовки до естафети на старт не вийде Богдан Цимбал, повідомляє Biathlon.com.

Таким чином, четвірка українців на завтрашню гонку виглядатиме так: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.

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Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами стартує у середу о 15.30 за київським часом.

На фото: Юрай Санітра/XSport.