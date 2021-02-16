Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА у вівторок, 16 лютого, пройдуть перші матчі 1/8 фіналу.

Футболісти іспанської «Барселони» на «Камп Ноу» о 22.00 за київським часом зійдуться з французьким «Парі Сен-Жермен», а німецький «РБ Лейпциг» у паралельному поєдинку прийматимуть англійський «Ліверпуль», передає Укрінформ.

У середу, 17 лютого, португальський «Порту» зустрінеться з італійським «Ювентусом», а іспанська «Севілья» зіграє з німецькою «Боруссією» з Дортмунда.

Ще чотири перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть наступного тижня. 23 лютого: «Атлетико» (Іспанія) - «Челсі» (Англія), «Лаціо» (Італія) - «Баварія» (Німеччина); 24 лютого: «Аталанта» (Італія) - «Реал» (Іспанія), «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія).

Поєдинки у відповідь відбудуться 9/10 та 16/17 березня.