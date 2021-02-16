НБА: «Вашингтон» без Леня завдав поразки «Х'юстону»

НБА: «Вашингтон» без Леня завдав поразки «Х'юстону»

Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня переміг на своєму майданчику «Х'юстон» (131:119), передає Укрінформ.

Лень пропустив другу поспіль гру своєї команди.

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Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Х'юстон Рокетс» - 131:119 (38:34, 34:35, 28:20, 31:30)

«Індіана Пейсерс» - «Чикаго Буллз» - 112:120 ОТ (21:24 23:25 26:30, 35:26, от1 -7: 15)

«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс»- 123:112 (39:28, 27:35, 29:27, 28:22)

«Юта Джаз» - «Філадельфія Сіксерс» - 134:123 (35:42, 37:24, 34:28, 28:29)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Клівленд Кавальєрс» - 129:98 (32:32, 32:22, 37:30, 28:14)

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Майамі Хіт» - 125:118 (33:35, 34:27, 25:29, 33:27)

«Сакраменто Кінгз» - «Бруклін Нетс» - 125:136 (37:36, 31:38, 20:33, 37:29).

Фото: Getty Images.

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