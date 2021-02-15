У суперника «Динамо» в Лізі Європи підозра на спалах коронавірусу

«Брюгге» планує прилетіти до Києва 17 лютого, матч – 18 лютого.

У суперника «Динамо» в Лізі Європи – бельгійського «Брюгге» може бути спалах коронавірусу. В команді два підтверджених випадки зараження, повідомляє Nieuwsblad.

У захисників Матея Мітровича і Стефано Денсвіла позитивні результати тестів. У понеділок вранці команда пройшла нове тестування. Півзахисник Шарль де Кетеларе з симптомами був відправлений додому. Результати нових тестів поки не надійшли.

14 лютого не відбувся матч «Брюгге» в чемпіонаті Бельгії проти «Шарлеруа».

Як повідомляв Укрінформ, «Брюгге» планує відправитися до Києва на матч 1/16 фіналу ЛЄ проти «Динамо» 17 лютого ввечері. Зустріч запланована на 18 лютого, початок - о 19:55.

Фото: BELGA