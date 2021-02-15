Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

«Барселона» обіграє ПСЖ, «Ліверпуль» гратиме на нічию, «Севілья» переможе «Боруссію».

Нарешті Ліга чемпіонів повертається. Майже три місяці зимової паузи (хоча зима ще не закінчилася), а нас очікують перші матчі. Чого очікувати від плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Барселона» - «Парі Сен-Жермен»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.5

Команда Рональда Кумана в групі ЛЧ після 5 матчів мала 5 перемог і поступилася першим місцем лише в останньому турі, програвши на своєму полі «Ювентусу» (0:3). Загалом «Барселона» не програла в ЛЧ 24 з 27 попередніх зустрічей (18 перемог, 6 нічиїх).

На своєму полі в ЛЧ перед поразкою від «Ювентуса» каталонці мали 38-матчеву безпрограшну серію (34 перемоги і 4 нічиї). Також «Барселона» стала однією з найбільш результативних команд групового етапу з 16 забитими м'ячами (більше голів лише у «Баварії» - 18).

В чемпіонаті Іспанії після 23-х турів команда Кумана йде в топ-3, відставання від першого місця – 8 очок. В останньому турі «Барса» обіграла вдома «Алавес» 5:1 і довела свою переможну серію до 7 матчів.

Цього сезону ПСЖ виграв свою групу в ЛЧ, хоча після першого кола йшов лише на 3-й позиції. Парижани не програли в ЛЧ 19 з 24 останніх поєдинків (16 перемог, 3 нічиї).

На виїзді ПСЖ не зміг перемогти в 7 з 13 останніх зустрічей в ЛЧ (2 нічиї, 5 поразок). Відзначимо, що «Барселоні» клуб з Парижа програв в 4 з 5 останніх очних поєдинків в ЛЧ.

Вже 4 тури, як ПСЖ втратив лідерство в чемпіонаті Франції. В останньому турі ПСЖ обіграв вдома «Ніццу» (2:1) і поступається одним очком лідеру Ліги 1 – «Ліллю».

«Барселона» - ПСЖ. Прогноз

Каталонці домінуватимуть протягом всього матчу і здобудуть перемогу. Вирішальними стануть актуальна форма і клас лідерів «Барси». Задача ПСЖ - багато не пропустити.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Ліверпуль»: команди заб’ють менше 3.5 голів. Коефіцієнт 1.5

Через карантинні обмеження в Німеччині матч зіграють в Будапешті. Для «Ліверпуля» ЛЧ стає єдиним турніром, де команда ще може поборотися за трофей. А от «РБ Лейпциг» змушений розриватися на два фронти.

Німецький клуб лише втретє грає в ЛЧ. У минулому сезоні команда також вийшла з групи і в підсумку дійшла до півфіналу, де поступилася ПСЖ. У груповому раунді цього сезону команда Юліана Нагельсманна посіла 2-е місце в групі, поступившись лідерством тому ж ПСЖ лише через показники в особистих зустрічах. У 14 останніх матчах ЛЧ німці програли лише тричі (9 перемог, 2 нічиї).

В Бундеслізі «РБ Лейпциг» виграв три останні зустрічі і впевнено посідає 2-е місце. Відставання від лідера чемпіонату «Баварії» - 4 очки. В останньому турі команда Нагельсманна обіграла на своєму полі «Аугсбург» (2:1).

З Юргеном Клоппом «Ліверпуль» 4 рази поспіль виходив у весняну частину ЛЧ. У сезоні-2017/18 «Ліверпуль» дійшов до фіналу, а наступного року виграв ЛЧ. У минулому сезоні команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, поступившись мадридському «Атлетіко».

В 1/8 фіналу команда вийшла з першого місця в групі (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). Домашня поразка від «Аталанти» (0:2) на груповому етапі залишається єдиною для «Ліверпуля» в 7 останніх матчах в ЛЧ в основний час (5 перемог і 1 нічия).

В останньому турі АПЛ «Червоні» програли «Лестеру» (1:3). «Ліверпуль» програв три матчі поспіль і ризикує вилетіти з топ-4. Команда Клоппа відстає від лідера чемпіонату «Ман Сіті» на 13 очок, зігравши на один матч більше.

«РБ Лейпциг» - «Ліверпуль». Прогноз

Команда Клоппа повинна зупинити серію поразок, але навряд чи переможе в Будапешті. Мало того, можемо побачити, як «Ліверпуль» захищатиметься і гратиме на 0:0.

Прогноз на матч «Севілья» - «Боруссія Д»: першими заб’ють господарі. Коефіцієнт - 1.8

Вже 9 поєдинків поспіль «Севілья» перемагає. У сімох - не пропускає. Якщо б змінити назву «Севільї» на умовний «Реал» чи навіть «Атлетіко» - зрештою, мадридські команди краще у цьому сенсі вирізняються своєю грою у обороні, тоді все стає на свої місця. Але ж «Севілья» та такі позитивні серії - це справді досить незвично.

Але не слід забувати, що за винятком двох поєдинків у Кубку короля, де команда Хулена Лопетегі потрапила спочатку на «Валенсію», а потім - на «Барселону», суперників серед команд, які борються у цьому сезоні за потрапляння у єврокубки не було. Фактично, єдина поразка за останніх 10 матчів була як раз проти сильної команди - «Атлетіко» вдома забив і не пропустив.

Дортмундці не найкращим чином грають у Бундеслізі, про що свідчать результати команди. Якщо взяти до уваги останні 6 матчів, які команда зіграла у чемпіонаті Німеччини, то у трьох із них вона зазнала поразки, а у останньому турі був нічийний матч з «Гоффенгаймом» - 2:2.

Цікаво також і те, що програвали дортмундці всім суперникам по боротьбі за місце в Лізі чемпіонів - «Байєру», менхенгладбаській «Боруссії», свої 3 очки здобув і «Фрайбург». В останніх зустрічах «Джмелі» обов’язково пропускають. Негативна тенденція перед матчами Ліги чемпіонів, про це можна говорити точно.

«Севілья» - «Боруссія Д». Прогноз

Можна сумніватися стосовно того, яка із команд вирушить до наступного раунду. Але у першому матчі «Севілья» матиме точно більше шансів на успіх.