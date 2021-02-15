«Десна» зіграє матч 15 туру УПЛ у Києві, «Інгулець» - у Полтаві

Дирекція української Прем'єр-ліги задовольнила клопотання футбольного клубу "Десна" (Чернігів) щодо матчів 15-го і 16-го турів та "Інгульця" (Петрове) відносно гри 15-го туру чемпіонату країни.

Зустрічі 15-го і 16-го турів "Десна" - "Динамо" та "Десна" - "Інгулець" відбудуться у Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, повідомляє пресслужба УАФ.

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Матч 15-го туру між "Інгульцем" та "Ворсклою" пройде у Полтаві, на стадіоні імені Олексія Бутовського.

Фото: upl.ua.