УЄФА представив офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив офіційний м'яч матчів плей-офф і фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021.

Як повідомляє пресслужба УЄФА, Adidas Finale Istanbul 21 виготовлений до 20-ї річниці зsркового дизайну м'ячів Ліги чемпіонів. М'яч включає в себе елементи дизайну попередніх двадцятьох фіналів, передає Укрінформ.

Новий офіційний м'яч використовуватиvenm у всіх матчах, Ліги чемпіонів УЄФА, що залишилися нинішнього сезону, включаючи фінал, який відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі. Арена мала прийняти фінальний поєдинок минулого року, але через пандемію COVID-19 вирішальний поєдинок перенесли до Лісабона.

Фото: uefa.com.